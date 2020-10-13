طائرة درون تسجل آثار القصف على مدينة كنجة الأذربيجانية

تُظهر لقطات جوية سجلت يوم الأحد المباني المدمرة في كنجة، ثاني أكبر مدن أذربيجان، بعد يوم من بدء وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية يوم الأحد، أن مدينة كنجة تعرضت لإطلاق نار من أراضي أرمينيا.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "تتعرض مدينة كنجة للقصف من منطقة بيرد في أرمينيا".

وأفادت النيابة العامة الأذربيجانية بأن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرون، نتيجة الهجمات الصاروخية على كنجة.

من جهتها نفت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، ما ذكرته سلطات باكو، بشأن قصف مدينة كنجة من أراضي أرمينيا.

المصدر: وكالات