كاسحة الجليد النووية الروسية الجديدة تختتم اختباراتها

وصلت كاسحة الجليد النووية الرائدة من المشروع 22220 "أركتيكا" إلى ميناء مورمانسك يوم الاثنين بعد اختتامها اختبارات قطعت خلالها 4800 ميل بحري خلال 21 يوما.

وخلال الاختبارات أنجزت الكاسحة "أركتيكا" الحد الأقصى من البرنامج، ووصلت إلى القطب الشمالي.

وقام المتخصصون في فريق التسليم في حوض بناء السفن في البلطيق وممثلو العميل بفحص تشغيل كاسحة الجليد النووية في ظروف الجليد أثناء النقل الذي استمر أسبوعين من سان بطرسبرغ إلى مورمانسك.

ومن المتوقع إجراء مراسم التسليم لكاسحة الجليد إلى شركة "أتوم فلوت" الحكومية الروسية ورفع العلم الروسي على متنها في 21 أكتوبر.

المصدر: وكالات