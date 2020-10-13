أول سفينة شحن إماراتية تصل إلى ميناء حيفا الإسرائيلي

رست سفينة الشحن الإماراتية، صباح الاثنين، في ميناء حيفا الإسرائيلي لتصبح أول سفينة إماراتية تصل إلى إسرائيل بعد أن وقع البلدان معاهدة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على حسابها في "تويتر" "لحظة تاريخية في ميناء حيفا: أول سفينة شحن قادمة من الإمارات دخلت صباح اليوم إلى إسرائيل".

وأضافت "بذلك افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".

وذكرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أن السفينة وصلت مباشرة من ميناء جبل علي في دبي.

المصدر: وكالات