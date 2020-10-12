لحظة القصف الصاروخي على ثاني أكبر المدن الأذربيجانية

نشرت شرطة مدينة كنجة الأذربيجانية فيديو من كاميرات المراقبة تزعم أنها تظهر لحظة القصف الجوي على المدينة في الساعات الأولى من يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 30 آخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن مدينة كنجة التي تعد ثاني أكبر المدن في الجمهورية، تعرضت لإطلاق نار من أراضي أرمينيا.

واعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، القصف الصاروخي لمدينة كنجة، من أراضي أرمينيا، بمثابة جريمة حرب.

كما وصف الحادث، بأنه "عدم احترام للمفاوضات التي توسطت فيها روسيا".

المصدر: وكالات