 
مباشر

لحظة القصف الصاروخي على ثاني أكبر المدن الأذربيجانية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ox7w

نشرت شرطة مدينة كنجة الأذربيجانية فيديو من كاميرات المراقبة تزعم أنها تظهر لحظة القصف الجوي على المدينة في الساعات الأولى من يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 30 آخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن مدينة كنجة التي تعد ثاني أكبر المدن في الجمهورية، تعرضت لإطلاق نار من أراضي أرمينيا.

واعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، القصف الصاروخي لمدينة كنجة، من أراضي أرمينيا، بمثابة جريمة حرب.

كما وصف الحادث، بأنه "عدم احترام للمفاوضات التي توسطت فيها روسيا".

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا