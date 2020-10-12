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القوات الأرمينية والأذربيجانية تنشران فيديو لإسقاط طائرات مسيرة معادية

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نشرت وزارتا الدفاع الأذربيجانية والأرمينية مقطع الفيديو لحطام طائرات من دون طيار قالتا إنها تابعة لقوات العدو.

وكتبت وزارة الدفاع الأذربيجانية تحت شريط الفيديو أن وحدات الدفاع الجوي الأذربيجانية أسقطت ليلة الاثنين وصباح اليوم الاثنين طائرتين مسيرتين على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وطائرة مسيرة أخرى في منطقة آغدام.

كما نشرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، شريط فيديو قالت إنها طائرة مسيرة أخرى تابعة للعدو أسقطتها القوات الأرمينية.

المصدر: وكالات

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