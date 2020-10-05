رغم كورونا.. بدء تدفق آلاف الناس إلى كربلاء قبيل مسيرة الأربعين

يتدفق آلاف الحجاج الاثنين 5 أكتوبر إلى مدينة كربلاء العراقية رغم خطورة فيروس كورونا وذلك قبيل مسيرة الأربعين لإحياء ذكرى الحسين بن علي بن أبي طالب الخميس المقبل.

وتتخذ السلطات العراقية تدابير لمنع تفشي الفيروس حيث يقوم عمال الدفاع المدني برش المطهرات الحجاج والشوارع والأماكن العامة في المدينة.

ويبين فيديو من هناك أن الكثير من الناس لا يرتدون أقنعة ويتجاهلون التباعد الاجتماعي.

ويذكر أن هذه السنة لن يُسمح للحجاج الدينيين من خارج البلاد بدخول العراق بسبب الوباء.

المصدر: أ.ب.