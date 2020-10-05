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حاملة طائرات بريطانية تشارك في مناورات مع القوات الأمريكية

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نشرت وزارة الدفاع البريطانية لقطات لمقاتلة إف-35 وهي تهبط على متن حاملة الطائرات إتش إم إس كوين إليزابيث التي تشارك في تدريبات مع سفن من الولايات المتحدة وهولندا شمال شرق إسكتلندا.

وفقًا لبيان صادر عن الدفاع البريطانية،  استقبلت الحاملة سربا من الطائرات من الولايات المتحدة وآخر من المملكة المتحدة.
وذكر البيان أن السفينة تقل 15 طائرة من طراز F35-B ، بالإضافة إلى ثماني طائرات هليكوبتر من طراز Merlin - لتكون بذلك أكبر مجموعة جوية تعمل من سفينة تابعة للبحرية الملكية في آخر 30 عامًا.

المصدر: أ.ب.

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