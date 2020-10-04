لأول مرة.. مقاتلة "سو - 57" تحلق بقمرة قيادة مفتوحة لمحاكاة حالة طارئة

بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مركز تشكالوف لاختبار الطيران، نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لمقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس، تنفذ طلعة جوية بقمرة قيادة مكشوفة، لمحاكاة حالة طارئة.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن هذه الطائرة ليست نوعا جديدا لمقاتلات "سو-57"، بل إنها رحلة تجريبية للطائرة في ظروف قد تضطر إلى التحليق دون الغطاء الشفاف لغرفة القيادة.

ويتضمن برنامج اختبار الطائرة "سو-57"، هذا التحليق لتقييم عمل الطائرة وحالة الطيار الصحية في مثل هذه الحالات.

المصدر: وكالات