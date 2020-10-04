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مسيرة مدججة بالسلاح في مدينة أمريكية

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خرج نحو 400 من أعضاء جماعة NFAC مدججين بالأسلحة إلى شورع مدينة لافاييت بولاية لويزيانا الأمريكية يوم السبت في مسيرة ضد مقتل مواطن ذي أصول إفريقية على يد الشرطة.

وسار المتظاهرون وهم يحملون بنادق ويرتدون ملابس سوداء في شوارع المدينة. 

وحسب وسائل الإعلام فإن الشرطة ألقت القبض على أحد أعضاء الجماعة بعد أن أطلق النار من سلاحه أثناء المسيرة. 

وجماعة NFAC تم إنشاؤها ردًا على وحشية الشرطة ضد الأمريكيين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة وهي تتشكل من المحاربين القدامى.

المصدر: رابتلي

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