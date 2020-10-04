لقطات جوية لفيضانات اجتاحت الحدود الفرنسية الإيطالية

أعلنت السلطات الفرنسية والإيطالية يوم السبت أن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطارغزيرة في المناطق الجبلية وتمددت عبر فرنسا وإيطاليا، أدت إلى مصرع مواطنين إيطاليين وفقد أكثر من 24 شخص.

وتسببت عاصفة أطلق عليها اسم "آليكس" اجتاحت جنوب شرق فرنسا ليلاً، ثم شمال إيطاليا، بفيضانات عارمة على جانبي الحدود، وألحقت أضرارًا بالمنازل، ودمرت الجسور، وأغلقت الطرق.

وفي إيطاليا، لقى رجل إطفاء مصرعه خلال عملية إنقاذ في منطقة جبلية شمال البلاد.

دمرت العاصفة عدة قرى حول مدينة نيس على شاطئ الريفييرا الفرنسية. ووصف عمدة مدينة نيس الحادث بأنه أسوأ كارثة فيضانات في المنطقة منذ أكثر من قرن بعد التحليق على متن المروحية فوق المنطقة الأكثر تضررا.

المصدر: وكالات