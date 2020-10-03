مشاهد مغادرة ترامب للبيت الأبيض متوجها إلى المشفى على متن مروحية

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتديا كمامة سوداء وهو يتوجه إلى مروحية "مارين وان" التي أقلته لمركز "والتر ريد" الطبي العسكري بعد إصابته بكورونا.

وقالت وسائل الإعلام إن ترامب رفض الإدلاء بأي تصريح أثناء توجهه إلى المروحية.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

المصدر: وكالات