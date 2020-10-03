شاهد... "سبوتنيك V" الروسي في النصف الغربي من الأرض لمكافحة كورونا

وصلت الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى مطار العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 2000 فنزويلي في التجارب السريرية للقاح.

وقد شكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين على توريد أول دفعة من اللقاح الروسي وكتب في موقع "تويتر": "سبوتنيك V هنا! وأصبحنا أول دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية بدأت بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لهذا اللقاح ضد فيروس كورونا".

المصدر: وكالات