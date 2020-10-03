مشاهد من طقوس دفن الأب الروحي للإيزيديين في العراق

حضر الآلاف مراسم جنازة الزعيم الروحي الإيزيدي الراحل بابا شيخ خورتو حاجي إسماعيل، الذي دفن في المقبرة المحلية في كردستان العراق يوم الجمعة.

وشوهد رجال ونساء من جميع الأعمار يشكلون ممرًا بشريًا أمام نعش بابا شيخ، وينضمون إلى الموكب المتجه إلى مقبرة بوزان.

وتوفي الأب الروحي للديانة الإيزيدية في العراق والعالم خرتو حجي إسماعيل الملقب بـ "بابا الشيخ"، يوم الخميس، عن عمر ناهز 87 عاما. ونُقل الزعيم الروحي إلى المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب إصابته بمضاعفات مفاجئة في الكلى والقلب في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حيث توفي.

المصدر: رابتلي