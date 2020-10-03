عامان على مقتل خاشقجي.. مشاهد من أمام القنصلية السعودية في إسطنبول

أحيا صحفيون وناشطون عرب وأجانب، يوم الجمعة، أمام القنصلية السعودية في اسطنبول، الذكرى الثانية لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونظم الفعالية "بيت الإعلاميين العرب" في تركيا، حيث تجمع الصحفيون والناشطون أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، حاملين صورا لخاشقجي، ومطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة قاتليه.

وشوهد خاشقجي، للمرة الأخيرة في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018 حين ذهب لتسلم أوراق لزواجه.

وذكرت تقارير أنه تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على أثر لأشلائه.

المصدر: وكالات