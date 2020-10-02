رئيس قره باغ يزور صحفيين مصابين جراء القصف الأذربيجاني

زار رئيس جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، أرايك هاروتيونيان يوم الخميس صحفيين فرنسيين من صحيفة "لوموند" أصيبا بجروح جراء قصف الجيش الأذربيجاني.

وقد أعلنت حكومة أرمينيا أن أربعة صحفيين على الأقل، بينهم فرنسيان من فريق صحيفة "لوموند" أصيبوا جراء القصف من جانب أذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

وأكدت الحكومة الأرمنية على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحادث وقع في بلدة مارتوني، مؤكدة أن صحفيي "لوموند" المصابين يحملان الجنسية الفرنسية وجرى نقلهما إلى المستشفى المحلي، والجريحان الآخران هما مصور لقناة "أرمينيا" ومراسل لموقع 24News.

المصدر: وكالات