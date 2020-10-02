لحظة تدمير جسر يربط بين أرمينيا وقره باغ من قبل سلاح الجو الأذربيجاني

نشر مركز المعلومات الأرمني الموحد لقطات مصورة توثق لحظة تدمير الجسر الذي يربط أرمينيا وجمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، من قبل سلاح الجو الأذربيجاني.

وتعليقا على الفيديو ذكر المركز: "القوات الأذربيجانية تهاجم البنى التحتية والمدنيين. وتظهر اللقطات قذيفة تسقط على جسر يقطع نهر أكاري، ويربط أرمينيا بـ أرتساخ (الاسم المحلي لقره باغ).

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن قوات أذربيجان قصفت اليوم الجمعة مدينة خانكندي (ستيباناكرت)، عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، ما أدى إلى سقوط جرحى وإضرار بالبنى التحتية.

المصدر: وكالات