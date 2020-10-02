الآلاف يتجمعون في بغداد للاحتفال بالذكرى السنوية لاحتجاجات أكتوبر

تجمع العراقيون في ساحة التحرير ببغداد، يوم الخميس، بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات ضد الفساد والبطالة وعدم كفاءة الخدمات العامة التي أطاحت بالحكومة السابقة في نوفمبر الماضي.

وشوهد الآلاف وهم يسيرون ويلوحون بالأعلام ويهتفون في وسط العاصمة العراقية.

ومنذ اندلاع المظاهرات في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قُتل مئات المتظاهرين وجُرح الآلاف. وبحسب منظمات حقوق الإنسان، لا يزال المئات في عداد المفقودين.

المصدر: رابتلي