الدفاع الأرمنية تنشر فيديو لتصدي قواتها "لطائرات مسيرة تابعة للعدو" قرب العاصمة

نشرت وزارة الدفاع الأرمنية، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو قالت إنه يظهر تصدي فواتها لطائرات مسيرة "تابعة للعدو".

ونقلت الوزارة أن قواتها للدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مدينة أبوفيان بمنطقة كوتايكسك على بعد 16 كيلومترا من يريفان.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، إنه "تم رصد 4 طائرات مسيرة للعدو" فوق أراضي بلاده، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي أسقطتها جميعا.

فيديو للدفاعات الجوية #الأرمينية خلال تصديها لما تؤكد أنه طائرات مسيرة أذربيجانية pic.twitter.com/AxiQuLQ14M — Maxim Altoury (@Altoury) October 1, 2020

المصدر: RT