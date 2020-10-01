تحطم مقاتلة "إف-35" أمريكية بعد اصطدامها بطائرة للتزود بالوقود

أعلنت وحدة من مشاة البحرية الأمريكية أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف -35 بي" تحطمت بعد اصطدامها بناقلة جوية للتزود بالوقود.

وعرض التلفزيون المحلي لقطات تظهر طائرة للتزود بالوقود من طراز كي سي 130 بعد هبوطها الاضطراري بالقرب من المطار.

قال جناح الطائرات البحرية الثالث إن قائد الطائرة "إف35بي" يتلقى العلاج بينما هبط طاقم طائرة التزود بالوقود بسلام، وذكرت شبكة "أبي سي نيوز" أن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا.

ولا يزال التحقيق مستمرا.

المصدر: وكالات