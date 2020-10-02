الشرطة الإسبانية تحبط أكبر عملية لتهريب المخدرات عبر البحر

نشرت الشرطة الإسبانية مقاطع فيديو تظهر عملية ضبط 35 طنا من المخدرات الحشيش المخبأة في 4 قوارب، واصفة إياها بأنها أكبر ضربة لتهريب المخدرات عبر البحر في تاريخ البلاد.

وأثناء العملية اعتقلت السلطات الإسبانية 9 أشخاص يحملون الجنسيتين البلغارية والروسية.

وقالت الشرطة وسلطات الضرائب في بيان صادر في هذا الشأن: "تضررت القدرات اللوجستية لكبار قادة المنظمات الإجرامية البلغارية المتورطين في تهريب المخدرات بالسفن الترفيهية.."، وذلك بالنظر إلى ظروف وباء كورونا.

المصدر: وكالات