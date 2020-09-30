ولادة حيوان غريب "أكاب" في حديقة حيوان لندن

شهدت حديقة حيوان لندن ولادة أنثى حيوان "أكاب" أطلق عليه اسم "إيدي". وسحلت كاميرات المراقبة عملية الولادة هذا الحيوان الغريب المهدد بالانقراض.

والأكاب هو حيوان ثديي ينتمي لعائلة الزرافة، موطنه الأصلي منطقة أفريقيا الوسطى، وأثار الأكاب حيرة العلماء بسبب جسمه الغريب، فشكله مزيج من الزرافات والحمير الوحشية وأرجله مخططة باللونين الأبيض والأسود، ويعتقد أن هذه العلامات لمساعدة الصغار على تتبع أمهاتها في الغابات المطيره الكثيفة، وهي أيضا بمثابة تمويه.

المصدر: وكالات