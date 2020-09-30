لقطات حصرية لطائرة مسيرة ضخمة تم إسقاطها في قره باغ

نشر فريق RT الصور الأولى لطائرة مسيرة ضخمة أسقطتها قوات الدفاع الجوية لجمهوية قره باغ غير المعتلاف بها.

ووصل مراسل RT إيغور جدانوف إلى نقطة التماس بين القوات الأرمنية والأذربيجانية عقب سقوط الطائرة.

وتظهر مقاطع الفيديو طائرة مسيرة صنعت في الاتحاد السوفيتي الذي كان من أحد رواد إنتاج الطائرات بدون طيار في السبعينيات والثمانينات.

واندلعت اشتبكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة أخرى، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

المصدر: RT