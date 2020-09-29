بومبيو يحي ذكرى يوم الغفران بالمتحف اليهودي في اليونان

انضم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أعضاء الجالية اليهودية لإحياء ذكرى يوم كيبور في المتحف اليهودي بمدينة سالونيك اليونانية في اليوم الأول من رحلته الرسمية إلى اليونان.

ووقف بومبيو دقيقة صمت إحياء لذكرى 50.000 يهودي سالونيك الذين قتلوا أثناء الهولوكوست.

ووصل بومبيو الاثنين إلى اليونان وهي محطته الأولى من جولته إلى أوروبا التي تستغرق 5 أيام.

وفي وقت سابق التقى بومبيو مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ووقع أيضًا اتفاقية تعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

المصدر: وكالات