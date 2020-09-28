ردة فعل غير متوقعة على عرض مباغت للزواج فوق الماء

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق عرض زواج على متن قارب باء بالفشل وأدى إلى سقوط العريس في الماء.

ويظهر الفيديو كيف اقترب العريس من محبوبته التي كانت على متن قارب وطلب يدها للزواج. ويبدو أن هذه الخطوة الغير متوقعة أثارت دهشة المرأة التي ضغطت فجأة على دواسة الوقود في القارب عندما سارعت لمعانقة عريسها فسقط الأخير في الماء.

ووفقا للتعليقات تحت الفيديو فإن المرأة قبلت عرض الزواج، ولم تؤد هذه الحادثة إلى أي إصابات.

المصدر: وكالات