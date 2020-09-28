القوات الأرمنية في قره باغ تنشر فيديو لصد هجوم أذربيجاني بالدبابات

نشرت وزارة الدفاع في جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها مقطع فيديو قالت إنه يظهر صد هجوم بالدبابات نفذته القوات الأذربيجانية في الإقليم.

وصرحت الوزارة في بيان: "شن العدو هجوما بالدبابات في الاتجاه الجنوبي الشرقي، لكنه واجه مقاومة عنيدة من قبل جيش الدفاع لقره باغ وخسر 10 وحدات من معداته القتالية".

واندلعت صباح أمس الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

المصدر: RT