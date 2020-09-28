انتشال مقاتلة أمريكية تعود إلى الحرب العالمية الثانية من مياه البحر الأسود في القرم

قامت وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع الجمعية الجغرافية الروسية بانتشال المقاتلة الأمريكية التي كانت جزءا من سرب الطائرات المشاركة في الغطاء الجوي لمؤتمر يالطا في عام 1945.

وجرت عملية انتشال المقاتلة Bell P-39 Airacobra من قاع مياه البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، بعد 3 أعوام من العثور عليها.

واكتشف الغواص أليكسي كازارينوف المقاتلة الغارقة عام 2017، على عمق 6 أمتار تحت سطح المياه، ومسافة 800 متر من الساحل، وأخبر السلطات بالإحداثيات التقريبية، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحديد موقع التحطم لمدة عام تقريبًا.

وشاركت المقاتلة في عملية تحرير شبه جزيرة القرم وفي المعارك ضد قوات ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية وكانت جزءًا من الدورية الجوية أثناء مؤتمر يالطا لعام 1945 واجتماع رؤساء قوات التحالف يوسف ستالين وونستون تشرشل وفرانكلين روزفلت.

وتم نقل Bell P-39 Airacobra من قبل الولايات المتحدة إلى الاتحاد السوفيتي بموجب برنامج لاند - ليز ودخلت الخدمة في أسطول البحر الأسود عام 1943.

المصدر: وكالات