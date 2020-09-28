وزارة دفاع آذربيجان تنشر فيديو جديدا لتدمير معدات الجيش الأرمني

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظة تدمير المعدات العسكرية التابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ ليلة الأحد الاثنين.

كما أعلنت الوزارة عن مقتل 550 جنديا أرمنيا.

من جانبه نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية هذه المعلومات، مشيرا إلى أن الأرقام التي قدمتها أذربيجان عن الخسائر البشرية لا تتوافق مع الواقع.

ونشرت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، صباح اليوم الاثنين أسماء 15 عسكريا إضافيا قتلوا في المعارك التي بدأت أمس الأحد مع أذربيجان.

المصدر: وكالات