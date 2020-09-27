طائرة أذربيجانية تدمر منظمة دفاع جوي أرمينية

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو قالت إنه للحظة تدمير منظومة دفاع جوي للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ، اليوم الأحد.

وتوثق اللقطات المنشورة، حسب الوزارة، لحظات استهداف "معدات عسكرية قتالية للعدو"، وتظهر في المقطع منظومة دفاع جوي من نوع "أوسا" خلال تدميرها برضة جوية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن الهجوم المضاد الذي نفذه جيش البلاد على جبهات مختلفة أسفر عن القضاء على عدد كبير من عناصر القوات الأرمينية والمعدات العسكرية التابعة لها.

المصدر: RT