5 دبابات أذربيجانية تحت مرمى نيران القوات الأرمينية

نشرت وزارة الدفاع الأرمينية فيديو يظهر وقوع مجموعة من الدبابات الأذربيجانية في مصيدة نيران قذائف أطلقتها وقات أرمينية على جبهة التماس في قره باغ.

وتجددت المواجهات اليوم بين القوات الأرمينية والأذربيجانية عند خط التماس من إقليم قره باغ

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن قواتها أسقطت مروحيتين أذربيجانيتين وثلاث طائرات مسيرة، محملة قيادة أذربيجان "كامل المسؤولية" عما يحدث.

وأضافت الدفاع الأرمنية في وقت لاحق، أن أذربيجان خسرت ثلاث دبابات، مرجحة أيضا تكبدها خسائر في الأرواح.