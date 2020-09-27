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النيران تلتهم دبابة أذربيجانية أثناء تقدمها على خط التماس في قره باغ

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عرضت وزارة الدفاع الأرمنية فيديو يظهر أثار القصف الذي تعرضت له دبابة أذربيجانية وهي تتقدم نحو خط التماس في إقليم قره باغ

وتجددت المواجهات اليوم بين القوات الأرمينية والأذربيجانية عند خط التماس من إقليم قره باغ

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن قواتها أسقطت مروحيتين أذربيجانيتين وثلاث طائرات مسيرة، محملة قيادة أذربيجان "كامل المسؤولية" عما يحدث.

وأضافت الدفاع الأرمنية في وقت لاحق، أن أذربيجان خسرت ثلاث دبابات، مرجحة أيضا تكبدها خسائر في الأرواح.

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