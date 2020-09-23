نحو 8 ملايين مشاهدة في يوم واحد لفكرة تركي ال الشيخ وغناء الماجد عن السعودية

حازت أغنية يابلادي للفنان راشد الماجد على متابعة كبيرة وحصلت على ما يقرب من ٨ ملايين مشاهدة على صفحة صاحب الفكرة تركي ال الشيخ.

وتأتي الأغنية التي اشترك بكلماتها ال الشيخ ومجموعة من الشعراء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

اهداء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد والشعب السعودي الكريم

❤️🇸🇦 pic.twitter.com/tGhsOMquaM — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 20, 2020

سبعه ونص مليون في يوم ماشالله🙏🏻❤️🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 23, 2020





