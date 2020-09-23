نحو 8 ملايين مشاهدة في يوم واحد لفكرة تركي ال الشيخ وغناء الماجد عن السعودية
twitter@turki_alalshikh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/osf4
حازت أغنية يابلادي للفنان راشد الماجد على متابعة كبيرة وحصلت على ما يقرب من ٨ ملايين مشاهدة على صفحة صاحب الفكرة تركي ال الشيخ.
وتأتي الأغنية التي اشترك بكلماتها ال الشيخ ومجموعة من الشعراء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
اهداء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد والشعب السعودي الكريم— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 20, 2020
❤️🇸🇦 pic.twitter.com/tGhsOMquaM
سبعه ونص مليون في يوم ماشالله🙏🏻❤️🇸🇦— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 23, 2020