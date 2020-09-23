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نحو 8 ملايين مشاهدة في يوم واحد لفكرة تركي ال الشيخ وغناء الماجد عن السعودية

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نحو 8 ملايين مشاهدة في يوم واحد لفكرة تركي ال الشيخ وغناء الماجد عن السعودية
twitter@turki_alalshikh
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حازت أغنية يابلادي للفنان راشد الماجد على متابعة كبيرة وحصلت على ما يقرب من ٨ ملايين مشاهدة على صفحة صاحب الفكرة تركي ال الشيخ.

وتأتي الأغنية التي اشترك بكلماتها ال الشيخ ومجموعة من الشعراء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.



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