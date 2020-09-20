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شركة حافلات يابانية تبتكر فكرة عبقرية في زمن كورونا

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قررت إحدى أكبر شركات الحافلات السياحية في اليابان، إقامة متاهة عملاقة مكونة من 60 حافلة في موقف محطة طوكيو التابع للشركة، للترفيه عن المواطنين.

ونظرا لأن معظم حافلات شركة "هاتو باص" عاطلة عن العمل حاليا بسبب قلة السياح وسط جائحة فيروس كورونا، قامت الشركة بهذه الخطوة لمنح المواطنين فرصة المرور عبر المتاهة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة كجزء من جولة خاصة تتضمن رحلة إلى متنزه "سمول وورلدز طوكيو" المصغر الترفيهي الذي تم افتتاحه مؤخرا.

المصدر: رابتلي

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