تحليق قاذفات "تو-160" الاستراتيجية فوق بحر البلطيق

قالت وزارة الدفاع الروسية إن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو -160" حلقتا فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، لمدة 8 ساعات.

ورافقت الطائرتين من طراز "تو -160" والتي يطلق عليها أيضا "البجعة البيضاء"، مقاتلات روسية من طراز "سو - 35" تابعة لقوات الفضاء الروسية، ومقاتلات "F-16" تابعة للقوات الجوية الدنماركية، و"F-22" للقوات الجوية الإيطالية والألمانية، و"MiG-29" من سلاح الجو البولندي، و Saab JAS 39 Gripen من القوات الجوية السويدية.

المصدر : RT