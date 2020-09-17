صيني يدرب أسماكه الذهبية على لعب كرة القدم

تسببت فترات الإغلاق التي سادت جميع أنحاء العالم في الأشهر القليلة الماضية، بالكثير من أوقات الفراغ لنا جميعا، وهكذا كان الحال مع يانغ تيانشين من جي يانغ بمقاطعة غوانغدونغ.

والذي قام بتدريب أسماكه الذهبية على ممارسة كرة القدم في حوض مائي صمم على شكل ملعب كرة القدم، كما تظهره اللقطات التي جرى تصويرها يوم الأربعاء. وقال يانغ: "لم أتوقع حقا أن يلعبوا كرة القدم في البداية. وبينما كنت أدربهم، لمست حماستهم في دفع الكرة". وأضاف: "بدأت بمكافأتهم عند إحرازهم هدفا، وأعطيتهم الطعام. فبات الأمر بمثابة استجابة مشروطة ليشرعوا بممارسة كرة القدم". واستحوذت أسماك يانغ الذهبية على الكثير من المتابعين على تطبيق التيك توك، ويعتزم يانغ في المستقبل بتدريب فريقين بغرض المنافسة ضد بعضهم البعض