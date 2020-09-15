سقوط صاروخ أطلق من غزة على مستوطنات إسرائيلية - فيديو

أظهر مقطع مصور، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مكان سقوط صاروخ أطلق من غزة على مستوطنات في محيط القطاع.

ويظهر الفيديو، حجم الدمار الذي لحق بمكان سقوط الصاروخ وعددا من المواطنين وهم يتجمهرون حول من يبدو أنه مصاب جراء الشظايا.

وأعلن عن إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص بجروح جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة أشدود بجنوب إسرائيل، تزامنا مع مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين اسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

المصدر: "وكالات"