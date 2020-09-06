شاهد.. وزير الدفاع الروسي يتذوق طعام "مطابخ شعوب العالم" على هامش"الألعاب العسكرية الدولية - 2020"

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم السبت مهرجان "مطابخ دول العالم" الذي أقامه مشاركو مسابقة "المطبخ الميداني" على هامش "الألعاب العسكرية الدولية - 2020".

وفي اليوم الختامي للمسابقة نظم طهاة عسكريون من روسيا وأبخازيا وأرمينيا وبيلاروسيا وفيتنام وأوزبكستان عروضا تعليمية للضيوف والمشاركين، حيث قاموا بإعداد أكثر من 100 طبق من المأكولات الوطنية للدول المشاركة في المسابقة.

إضافة إلى ذلك قدم مشاركو المهرجان لوزير الدفاع الروسي أطباقا من المطبخ الياباني والكوري والصيني، كما قام جنود أسطول البلطيق بإعداد أطباق من المأكولات الألمانية والفنلندية والتشيكية.

المصدر: وكالات