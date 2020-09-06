شاهد.. سفينة التنقيب التركية تتحرك في شرق المتوسط برفقة وحدات عسكرية

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقطع فيديو توثق سير سفينة "عروج رئيس" وهي تواصل أعمال البحث والتنقيب عن موارد الطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويحتوي الفيديو على مشاهد جوية حديثة ملتقطة من مروحية للوضع الميداني لسفينة "عروج رئيس" ومجموعة الوحدات البحرية والعسكرية التي ترافقها في مياه شرق المتوسط.

كما يتضمن المقطع جانبا من المكالمات اللاسلكية بين طاقم السفينة وفرقاطة "TCG Gediz " التي تقوم بمرافقة "عروج رئيس".

المصدر: وكالات