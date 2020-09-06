 
مباشر
عاجل
الملك سلمان لترامب: نقدر الجهود الأمريكية لإحلال السلام بالمنطقة ونحرص على حل عادل للقضية الفلسطينية

شاهد.. أفراد ميليشيات مسلحة يتواجهون مع متظاهري حركة "حياة السود مهمة"

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oojl

اتجهت مجموعة من أفراد الميليشيات المسلحة يوم السبت باتجاه دار البلدية في لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، ليقابلهم متظاهرون ينتمون لحركة "حياة السود مهمة".

والتقطت الكاميرات لحظة اندلاع مشادات كلامية بين الجماعات المتواجهة قبل وصول ضباط الشرطة، ما دفع زعيم الميليشيا ديلان ستيفنز، المعروف باسم الفايكنغ الغاضب، لاتخاذ قرار بمغادرة المنطقة.

وتواجدت الميليشيات المسلحة في أرجاء البلاد خلال الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للعنصرية ووحشية الشرطة.

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا