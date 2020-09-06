شاهد.. أفراد ميليشيات مسلحة يتواجهون مع متظاهري حركة "حياة السود مهمة"

اتجهت مجموعة من أفراد الميليشيات المسلحة يوم السبت باتجاه دار البلدية في لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، ليقابلهم متظاهرون ينتمون لحركة "حياة السود مهمة".

والتقطت الكاميرات لحظة اندلاع مشادات كلامية بين الجماعات المتواجهة قبل وصول ضباط الشرطة، ما دفع زعيم الميليشيا ديلان ستيفنز، المعروف باسم الفايكنغ الغاضب، لاتخاذ قرار بمغادرة المنطقة.

وتواجدت الميليشيات المسلحة في أرجاء البلاد خلال الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للعنصرية ووحشية الشرطة.

المصدر: رابتلي