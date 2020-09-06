مئات المدججين بالسلاح يتظاهرون ضد سباق كنتاكي ديربي في مدينة أمريكية

خرج مسلحون من جماعة NFAC إلى شوارع مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي الأمريكية حيث يقام سباق كنتاكي ديربي التقليدي يوم السبت، وذلك للمطالبة بإيقافه.

وكان بانتظار أعضاء المليشيا المسلحين – الذين بلغ عددهم المئات – أعداد كبيرة من رجال الشرطة والجنود، ولم ترد أنباء عن وقوع حوادث أو تصعيد.

وفي الأثناء، وصل أفراد من حركة "حتى تحقيق الحرية"، وهي مجموعة منفصلة تتظاهر ضد وحشية الشرطة، إلى المكان بعد وقت قصير من مغادرة مسلحي جماعة NFAC المكان.

المصدر: رابتلي