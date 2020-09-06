هزة أرضية تضرب تشيلي للمرة الثانية خلال أسبوع

ضرب زلزال جديد بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر ساحل تشيلي الشمالي المطل على المحيط الهادئ اليوم الأحد، بعد أقل من أسبوع من تعرض منطقة قريبة لزلازل كبيرة متتالية.

وسجلت هيئة الرصد الجيولوجي الأمريكي مركز الزلزال الجديد عند الساعة 16:21 مساءً بالتوقيت المحلي على عمق 30.7 كيلومترا، وعلى بعد حوالي 400 كيلومتر شمال العاصمة التشيلية سانتياغو.

وقال مكتب الطوارئ الوطني في تشيلي إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر: وكالات