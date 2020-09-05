غرائب الطبيعة.. خنازير برية وغربان تتدخل في معركة نشبت بين كوبرا ونمس!

نشر أحد موظفي خدمة الغابات في الهند شريط فيديو يوثق مشهدا نادرا، حيث قام قطيع من الخنازير البرية وسرب من الغربان بإنقاذ أفعى كوبرا من نمس غاضب.

ويظهر في الشريط كيف حامت الغربان فوق مكان المعركة التي نشبت بين الكوبرا والنمس، ما لفت نعيقها انتباه قطيع من الخنازير البرية التي سارعت للمكان أيضا.

وحصد الشريط المصور آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي لغرابته.

ويعرف النمس بقدرته على اصطياد وقتل الثعابين السامة وخاصة الكوبرا، إذ تحصنه مستقبلات خاصة ضد سمها، بينما تمنحه فروته السميكة وسرعة بديهته ميزات أخرى في هذه الأنواع من الصراعات.

المصدر: وكالات