عملية معقدة لإخماد حريق اندلع في ناقلة نفط قبالة سواحل سريلانكا

أعلن متحدث باسم بحرية سريلانكا اليوم السبت، إنه تمت السيطرة على حريق اندلع في ناقلة نفط قبالة ساحل البلاد الشرقي، بعد 48 ساعة من نشوبه، أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها.

وأكد المتحدث باسم البحرية السريلانكية مقتل أحد أفراد الطاقم في الحريق، وإنقاذ 22 فردا آخرين.

وكان الحريق قد نشب صباح يوم الخميس في غرفة المحركات بالناقلة التي تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية، ثم امتد لغرفة القيادة.

المصدر: وكالات