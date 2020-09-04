العثور على أكبر مقبرة ماموث عملاقة في أمريكا اللاتينية

أعلن علماء مكسيكيون أن عدد الهياكل العظمية لحيوانات الماموث العملاقة المنقرضة التي تم اكتشافها في موقع بناء مطار شمالي مكسيكو سيتي ارتفع إلى مئتين على الأقل.

وأضاف العلماء أنه من المتوقع العثور على المزيد من الهياكل العظمية للماموث.

وأكد العلماء أن الموقع يضم مصائد عملاقة حفرها السكان الأوائل لاصطياد تلك الحيوانات مشيرين إلى أن مشروع الاستكشاف الحالي سيكون الأكبر من نوعه في العالم بعد اكتماله في 2022.

المصدر: وكالات