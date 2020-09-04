العثور على أحد المفقودين في غرق سفينة شحن تحمل 6000 بقرة

أعلن حرس السواحل اليباني أن رجال الإنقاذ عثروا على ثاني عضو طاقم سفينة شحن انقلبت وغرقت قبالة اليابان وعلى متنها 43 شخصا و6000 بقرة.

وأرسلت سفينة الشحن "جلف لايفستوك 1" نداء استغاثة بعد أن انقلبت يوم الأربعاء وهي في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين، وذلك بعدما تعطل محركها من جراء طقس عاصف في بحر الصين الشرقي.

وكانت السفينة قد غادرت نيوزيلندا في 14 من أغسطس حاملة 5867 بقرة ويقودها طاقم من 43 فردا متجهة إلى الصين.

المصدر: وكالات