عملية إنقاذ طاقم ناقلة نفط عملاقة مشتعلة بالقرب من سواحل سريلانكا

أعلن متحدث باسم البحرية السريلانكية أن عضوا فلبينيا مفقودا من أفراد طاقم ناقلة النفط التي اشتعلت بالقرب من سواحل سريلانكا يوم الخميس لم يعثر عليه بعد.

وأرسلت البحرية السريلانكية 4 سفن للمساعدة في إخماد الحريق وإنقاذ طاقم الناقلة.

وقال متحدث باسم البحرية السريلانكية إن 23 من أفراد الطاقم كانوا على متن الناقلة وتم نقل مصاب واحد إلى سريلانكا على إحدى السفن، كما يعتبر أحد أفراده في عداد المفقودين.

وكان الحريق قد بدأ صباح أمس الخميس في غرفة المحركات بالسفينة التي تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية، ثم امتد لقمرة القيادة.

وقد أبحرت الناقلة من ميناء الأحمدي في الكويت، وهي محملة بخام التصدير الكويتي وفقا لبيانات "رفينيتيف آيكون" لتتبع حركة السفن. وكانت السفينة متجهة إلى ميناء باراديب الهندي، حيث تدير الشركة الحكومية مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يوميا.

المصدر: وكالات