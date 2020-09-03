جورجيا.. عملية إنزال جوي لمظليين قبيل التدريبات بمشاركة أمريكية

نظمت عملية إنزال جوي للمظليين في مطار فازياني العسكري بالقرب من العاصمة الجورجية تبيليسي، وذلك قبيل انطلاق تدريبات "الشريك النبيل 2020" رسميا.

وشاركت 4 طائرات عسكرية أمريكية من طراز "أس 130 هيركوليس" في عملية إنزال المظليين.

وستنطق الدورة الخامسة للتدريبات "الشريك النبيل – 2020" في الفترة ما بين 7 و18 سبتمبر في مطار فازياني العسكري وقاعدة التدريب نوريو.

ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات 2700 جندي من جورجيا والولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وفرنسا.

المصدر: رابتلي