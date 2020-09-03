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جورجيا.. عملية إنزال جوي لمظليين قبيل التدريبات بمشاركة أمريكية

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نظمت عملية إنزال جوي للمظليين في مطار فازياني العسكري بالقرب من العاصمة الجورجية تبيليسي، وذلك قبيل انطلاق تدريبات "الشريك النبيل 2020" رسميا.

وشاركت 4 طائرات عسكرية أمريكية من طراز "أس 130 هيركوليس" في عملية إنزال المظليين.

وستنطق الدورة الخامسة للتدريبات "الشريك النبيل – 2020" في الفترة ما بين 7 و18 سبتمبر في مطار فازياني العسكري وقاعدة التدريب نوريو.

ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات 2700 جندي من جورجيا والولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وفرنسا.

المصدر: رابتلي

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