الولايات المتحدة تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات من نوع "مينوتمان- 3"

أجرى سلاح الجو الأمريكي أختبارا جديدا لصاروخ "مينوتمان – 3" الباليستي العابر للقارات.

وتم إطلاق الصاروخ من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الأربعاء، وحسب الوزارة قطع الصاروخ مسافة تقدر بـ 6750 كم وأصاب هدفا في منطقة جزر مارشال بالمحيط الهادئ.

ووفقًا لسلاح الجو الأمريكي فإن هذا الاختبار يظهر أنظمة الردع النووي الأمريكية موثوقا بها وفعالة لردع تهديدات القرن الحادي والعشرين.

المصدر: وكالات