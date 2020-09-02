على الرغم من معارضة السلطات المحلية.. ترامب يزور مدينة كينوشا المضطربة

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسين الأمريكية يوم الثلاثاء على الرغم من معارضة السلطات المحلية لزيارته.

وأثناء زيارته تفقد ترامب الدمار الذي خلفته الاشتباكات في المدينة، كما التقى برجال الأعمال المحليين وقال لهم إن السلطات الفدرالية ستخصص أيضا 4 ملايين دولار لدعم مشاريع الأعمال التي تضررت جراء الاضطرابات، إضافة إلى مليون دولار لدعم الأجهزة الأمنية في المدينة.

يذكر أن مدينة كينوشا شهدت اشتباكات بين أنصار ترامب ومتظاهرين مناهضين للعنصرية عشية زيارة الرئيس للمدينة.

ولا تزال الأوضاع في كينوشا مضطربة في أعقاب إصابة المواطن جيكوب بليك برصاص الشرطة، الأمر الذي أسفر عن احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف وشغب.

المصدر: وكالات