 
مباشر
عاجل
الأسد: الفساد منتشر في المجتمع والقلة الفاسدة هي التي تطغى على السطح

على الرغم من معارضة السلطات المحلية.. ترامب يزور مدينة كينوشا المضطربة

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/onhd

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسين الأمريكية يوم الثلاثاء على الرغم من معارضة السلطات المحلية لزيارته.

 وأثناء زيارته تفقد ترامب الدمار الذي خلفته الاشتباكات في المدينة، كما التقى برجال الأعمال المحليين وقال لهم إن  السلطات الفدرالية ستخصص أيضا 4 ملايين دولار لدعم مشاريع الأعمال التي تضررت جراء الاضطرابات، إضافة إلى مليون دولار لدعم الأجهزة الأمنية في المدينة.

يذكر أن مدينة كينوشا شهدت اشتباكات بين أنصار ترامب ومتظاهرين مناهضين للعنصرية عشية زيارة الرئيس للمدينة.

ولا تزال الأوضاع في كينوشا مضطربة في أعقاب إصابة المواطن جيكوب بليك برصاص الشرطة، الأمر الذي أسفر عن احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف وشغب.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا