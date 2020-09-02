عمر البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة تنفيذ انقلاب 1989

استؤنفت يوم الثلاثاء، قضية الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 شخصا آخرين في العاصمة الخرطوم، والمتعلقة بالمشاركة في انقلاب عام 1989.

ويرجح أن يواجه البشير، القابع فعليا في السجن بعد إدانته بتهم فساد، عقوبة الإعدام في حال إدانته بضلوعه في الانقلاب على رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا، والذي أفضى به إلى عرش السلطة. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير، تتهمه بموجبها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ عقد من الزمن تقريبا.

المصدر: رابتلي