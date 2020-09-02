إرسال قافلة عسكرية هندية إلى الحدود على خلفية مناورات صينية

تم تصوير قافلة للجيش الهندي تتحرك نحو منطقة لاداخ الحدودية يوم الثلاثاء، في أعقاب التوترات الجديدة التي تخللت المواجهة العسكرية الجارية مع الصين.

وانتشرت أنباء عن قيام القوات الصينية بإجراء مناورات عسكرية يوم السبت، فيما تعتبره الهند تغييرا للوضع الراهن حول بحيرة بانغونغ تسو في لاداخ.

وردا على ذلك، أغلقت الهند طريق سريناغار لاداخ السريع أمام حركة المرور يوم الاثنين، مما سمح بنقل 300 عربة عسكرية، وفقا لتقارير محلية. وتصاعدت المواجهة الحالية في يونيو، عندما قتل 20 جنديا هنديا في اشتباك على الحدود.

المصدر: رابتلي